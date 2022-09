500 miljoen euro voor meer werkplezier in de zorg

Meer stagebegeleiding voor herintreders, minder slopende werkroosters en meer zeggenschap voor werknemers in de zorg. Minister Helder voor Langdurige Zorg probeert op deze manier voor elkaar te krijgen dat zorgpersoneel meer werkplezier krijgt en geen andere baan zoekt.

Al lange tijd wordt in wetenschappelijke rapporten gewaarschuwd voor het oplopende tekort aan personeel in met name ziekenhuizen en verpleeghuizen. In 2031, over negen jaar, zou het tekort zijn opgelopen tot 135.000 werknemers, zo blijkt uit recente cijfers.

Werktijden

Door de vergrijzing hebben steeds meer Nederlanders zorg nodig. Werken in de zorg is door de onregelmatige werktijden, het gebrek aan inspraak en het grote ziekteverzuim niet zeer aantrekkelijk.

Minister Helder trekt vanaf 2023 jaarlijks 500 miljoen euro uit voor een "toekomstbestendige arbeidsmarkt'. Ze wil werken in de zorg aantrekkelijker maken. "Er is grote behoefte om zorgmedewerkers trots, plezier en zeggenschap in hun werk te geven."

De minister zegt dat alleen een hoger salaris niet genoeg is. "Werknemers moeten ook een goed rooster hebben en de werkgevers moet aandacht hebben voor de balans tussen privé en werk."