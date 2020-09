Vos wint derde etappe Giro Rosa, Van Vleuten blijft in leiderstrui

Marianne Vos heeft de derde etappe in de Giro Rosa op haar naam gebracht. De CCC-renster won in de rit van Santa Fiora naar Assisi heuvelop de sprint van het eerste deel van het peloton.

Annemiek van Vleuten bleef in het bezit van de leiderstrui. In de eerste helft van de etappe kregen de rensters de zwaarste beklimmingen van de dag voor de kiezen, maar niemand voelde zich geroepen daar de aanval te openen. In het glooiende vervolg werden soms speldenprikjes uitgedeeld, maar geen enkele uitval was een lang leven beschoren.

Tot 500 meter voor de finish bleef de groep bij elkaar, totdat Vos ervandoor ging. In het venijnige slotklimmetje hield ze net genoeg over om de zege voor zich op te eisen.

"Toen ik deze etappe zag, dacht ik: typisch een aankomst voor Marianne Vos", zei Van Vleuten. "Het ging mijzelf vandaag niet om de winst. Voor mij was het belangrijk om geen tijd te verliezen. We hebben met de ploeg attent voorin gekoerst. Soms heb ik een gaatje dicht moeten rijden. Het was een goede dag voor de ploeg."