Slot nog steeds ziek van nederlaag bij PSV: 'We speelden onvolwassen'

De eredivisie pakt dit weekeinde na de interlandbreak de draad weer op. Feyenoord ging die korte pauze in met een 4-3 nederlaag bij PSV, waardoor de ploeg van Arne Slot terugzakte naar de vierde plaats en de nieuwe koploper uit Eindhoven, Ajax en AZ boven zich moet dulden.

De nederlaag tegen PSV spookte nog lang door het hoofd van de trainer, bekende Slot tijdens de persconferentie in de aanloop naar het uitduel met NEC van komende zondag. "Ik ben er nog steeds ziek van. We verloren vooral door omschakelmomenten en standaardsituaties. Ik vond dat erg onvolwassen. We hebben best wat corners tegen gekregen en bijna elke corner is een kans geweest. Als je titelkandidaat wil zijn, kun je je niet op zo'n manier presenteren."

"We gaven ook té makkelijk corners weg, redelijk paniekerig soms. Aan de andere kant vond ik het een grote kwaliteit dat PSV elke corner aangreep alsof het een laatste kans was. Dat is een mentaliteit die je in standaardsituaties nodig hebt. Als je de 4-3 van PSV terugziet, zie je dat een aantal spelers van ons óf hun taak niet goed uitvoert óf op een veel te slappe manier niet eens moeite doet om met de tegenstander mee te lopen. Dat noem ik onvolwassen."

Stevig blok

Dat moet in de komende periode dus beter gaan. Een periode waarin in de zes weken tot het WK in Qatar elf wedstrijden op het programma staan: zeven in de eredivisie en vier in de Europa League. Een zeldzaam stevig blok, maar Slot ziet er niet tegenop. "Maar het is wel een programma waar je een brede selectie voor nodig hebt. En die hebben we gelukkig."