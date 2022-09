Man krijgt werkstraf voor bedreigen minister met tekst op vrachtwagen

Een 52-jarige man uit Kootwijkerbroek is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden wegens het bedreigen van stikstofminister Van der Wal.

De afbeelding werd gedeeld in de media en de vrachtwagen werd enkele dagen later met dezelfde tekst gezien bij het boerenprotest in Stroe. De minister deed aangifte van doodsbedreiging.

'Rode lap op een stier'

De officier van justitie sprak van een erg kwalijke uiting: "Anders dan een ondoordachte post op Twitter of Facebook, ging verdachte op berekenende wijze te werk. Hij bedacht de stickers, liet ze drukken en plakte deze op zijn vrachtwagen en reed naar de boerenprotesten in Stroe. Hij wist dat hij een groot publiek zou bereiken. Die tekst op zijn vrachtwagen had de potentie om te werken als een rode lap op een stier."

De man zelf zegt dat hij niemand wilde bedreigen, meldt Omroep Gelderland. De man zei ook dat hij niet bedoelde dat de minister vermoord moest worden. "De media blazen dit op als ik lees dat ik aanzet tot moord. Ik zou niet durven."

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De rechter kwam tot een hogere straf omdat de verdachte met zijn bedreiging de parlementaire democratie in gevaar heeft gebracht. "U hebt geen enkele zinvolle bijdrage geleverd aan het maatschappelijke debat."