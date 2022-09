Boëtius geopereerd aan tumor, geen chemo nodig: 'Heel, heel goed nieuws'

De tumor was weliswaar kwaadaardig, maar omdat de tumor in een vroegtijdig stadium is ontdekt, bleek een operatie afdoende. "Het onderzoek heeft uitgewezen dat chemotherapie niet nodig zal zijn", zei clubarts Marcus Jung. "Dat is heel, heel goed nieuws".

Hertha wil alle spelers preventief onderzoeken

Bij een teamgenoot van Boëtius, Marco Richter, werd in juli ook een tumor in zijn teelballen ontdekt. Ook bij Richter was geen chemotherapie nodig. Hij is inmiddels hersteld van de operatie en idit seizoen al meerdere keren in actie gekomen.

Hertha BSC heeft naar aanleiding van de twee gevallen in korte tijd de spelers nadrukkelijk geadviseerd om zich preventief te laten onderzoeken. "Ik heb het zelf aan het begin van de week gedaan", voegde trainer Sandro Schwarz daar nog aan toe.