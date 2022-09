Ministers doen aangifte tegen FvD'er Van Houwelingen om nazivlag

Smaad en laster

Bij smaad of laster verspreidt iemand expres een negatief bericht of een leugen over een persoon om deze in een negatief daglicht te zetten. Belediging van een persoon of het openbaar gezag is ook apart in het strafrecht geregeld. Er bestaan geen lijstjes van wat wel en niet door de rechter als belediging wordt gezien.