Poetin lijft Oekraïense regio's Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja in

President Poetin heeft in het Kremlin documenten ondertekend waarmee Rusland vier gedeeltelijk bezette Oekraïense regio's annexeert. Het gaat om Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja. Ook de door Rusland geïnstalleerde leiders van die regio's hebben hun handtekening gezet.

De annexatie volgt op de schijnreferenda die vorige week in de bezette regio's werden gehouden. De uitslagen ervan, waaruit zou blijken dat vrijwel iedereen voor inlijving bij Rusland had gestemd, worden internationaal amper erkend. Dat geldt ook voor de annexatie van vandaag, die in strijd is met het internationaal recht.

Volgens persbureau Reuters is het de grootste annexatie van land in Europa sinds Hitler aan de macht was in in nazi-Duitsland.

Deze Oekraïense gebieden worden door Rusland geannexeerd: