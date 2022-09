Kottervisserij lijdt dit jaar 'ernstig verlies', zeggen onderzoekers

De kottersector lijdt in de eerste acht maanden van dit jaar een verlies van 20 tot 30 miljoen euro, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit.

Veel kotters hebben dit jaar voor langere tijd stilgelegen. De inzet van schepen was 25 tot 30 procent lager dan in 2021. Vissers zeiden in juli al tegen de NOS dat uitvaren neerkomt op diefstal uit de eigen portemonnee. Met de huidige gasolieprijs als gevolg van de oorlog in Oekraïne kunnen met name boomkorvissers onmogelijk een boterham verdienen op zee.

De gemiddelde gasolieprijs was in 2022 bijna dubbel zo hoog ten opzichte van vorig jaar. "De toenemende inflatie komt daar nog eens bovenop en maakt de (platvis)visserij onder de huidige omstandigheden onrendabel", zeggen de onderzoekers.

Volgens onderzoeker Kees Taal van de Wageningen Universiteit speelt ook een tekort aan bemanningsleden een rol.

De opbrengst van vis en garnalen is volgens de Wageningen Universiteit wel hoger dit jaar. Toch wordt er nog steeds verlies gedraaid, doordat de kosten hard zijn gestegen. Daarnaast wachten sommige kottereigenaren op subsidie voor vissers die hun schip willen laten slopen.

Neerwaartse spiraal

In de jaren voor 2021 boekte de de kottervisserij nog winst, schrijft Omroep Flevoland. In 2018 was het positieve resultaat 48 miljoen euro, een jaar later 9 miljoen euro en in 2020 5 miljoen euro.

Vorig jaar werd een verlies genoteerd van 3 miljoen euro.

"Er wordt gezocht naar alternatieve, zuinigere visserijmethoden. Maar innovatie, indien al mogelijk, vraagt veel tijd. Ook is het de vraag of de geboden alternatieven bij de huidige kosten wel winstgevend zijn",zeggen de onderzoekers.