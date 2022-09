Vierde tijd Verstappen in tweede vrije training in Singapore, Ferrari sneller

Het is voor het eerst in drie jaar dat de Formule 1 in Singapore is. Door de coronacrisis ging een streep door de vorige edities. Het bochtige stratencircuit van Marina Bay staat door de hoge luchtvochtigheid in Singapore bekend als een heel zware. Bovendien is de baan krap, waardoor een botsing en de safety car nooit ver weg is.

De eerste training werd vooral gebruikt om weer een beetje te wennen aan Marina Bay. Verstappen maakte toen een prima indruk, hoewel Lewis Hamilton een fractie van een seconde sneller was. Leclerc had lang problemen met zijn auto en reed uiteindelijk de derde tijd.

Brandje in auto Gasly

De tweede oefensessie werd net zoals de kwalificatie en de race in het donker gereden. Die oefensessie was dus een stuk belangrijker dan de eerste, die overdag plaatsvond.

Daarom werden er door de coureurs meer risico's genomen. Pérez ging vol voor de snelste tijd, maar raakte de muur en had geluk dat hij gewoon door kon rijden. George Russell en Lewis Hamilton van Mercedes vlogen uit de bocht.

Het was vooral even schrikken toen er een brand ontstond in de wagen van Pierre Gasly. Gelukkig kon de Fransman snel uit zijn auto springen en werd het vuur meteen geblust.