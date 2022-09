Hamilton snelste in eerste vrije training Singapore, Verstappen maakt prima indruk

Lewis Hamilton heeft in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Singapore de snelste tijd neergezet. Max Verstappen, die zijn wereldtitel zondag zou kunnen prolongeren, reed de tweede tijd. Hij hield Ferrari-coureur Charles Leclerc vier tienden van een seconde achter zich.

Het is voor het eerst in drie jaar dat de Formule 1 in Singapore is. Door de coronacrisis ging een streep door de vorige edities. Het bochtige stratencircuit van Marina Bay staat door de hoge luchtvochtigheid in Singapore bekend als een heel zware. Bovendien is de baan krap, waardoor een botsing en de safety car nooit ver weg is.

De eerste training werd vooral gebruikt om weer een beetje te wennen aan Marina Bay. De omstandigheden waren ook heel anders dan ze in de rest van het GP-weekeinde zijn: de eerste oefensessie werd overdag gereden, terwijl de kwalificatie en de race 's avonds bij kunstlicht wordt afgewerkt.

Verstappen maakt prima indruk

Met al die zaken in het achterhoofd begon Verstappen - vandaag 25 jaar oud geworden - aan zijn weekend in Singapore. Als hij de race van zondag wint en Charles Leclerc eindigt als negende of lager, is hij al wereldkampioen. Als de Monegask zevende wordt en Verstappen wint mét de snelste ronde is dat ook het geval.

In de eerste fase van de eerste vrije training maakte Verstappen in ieder geval een sterke indruk. Zijn tijd van 1.44,236 was lang de snelste. Alleen Fernando Alonso, Sergio Pérez en Carlos Sainz kwamen daarbij in de buurt.

Leclerc moest lang wachten tot hij zijn eerste volledige ronde kon afwerken. Hij had problemen met zijn auto.