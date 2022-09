Vorig jaar ruim vier miljoen sportblessures, 'meer aandacht nodig voor preventie'

Vorig jaar liepen naar schatting 3,5 miljoen sporters in Nederland een blessure op. Zij konden hierdoor zo'n 50 miljoen dagen niet sporten. Dat blijkt uit een onderzoek van VeiligheidNL.

In totaal telde het kenniscentrum voor letselpreventie 4,3 miljoen blessures. Sommige sporters kregen dus meerdere blessures in hetzelfde jaar. Vooral hardlopen, voetbal en fitness leidden tot kwetsuren.

Als gevolg hiervan werden mensen voor 180 miljoen euro behandeld op de spoedeisende hulp of in het ziekenhuis. De kosten van arbeidsverzuim door blessures bedroegen 220 miljoen euro. VeiligheidNL baseerde het onderzoek op data uit het Letsel Informatie Systeem en een representatieve steekproef onder 10.000 Nederlanders, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

'Blijven bewegen best'

De cijfers vormen een aanleiding om meer in te zetten op het voorkomen van blessures, zegt programmamanager Maurice Leeser van VeiligheidNL. "We willen dat mensen bewegen. Maar blijven bewegen is het best."

De blessures ontstaan onder meer doordat sporters zichzelf overschatten, zegt Leeser. Daardoor dreigt bijvoorbeeld overbelasting. Daarnaast loopt het aantal vrijwilligers in de sport volgens hem terug. "Dat betekent minder begeleiding", zegt Leeser.

In de opleiding van trainers moet ook meer aandacht komen voor blessurepreventie, vindt hij. "Maar we moeten ook sporters bereiken die niet aan een bond verbonden zijn."

Sportkoepel NOC*NSF kijkt niet op van het aantal geblesseerde sporters, reageert een woordvoerder. Het gaat volgens haar om "bekende cijfers": "Er zijn veel voetbalblessures, want veel mensen voetballen."

Maar dat betekent volgens de woordvoerder niet dat de sportkoepel zich bij de cijfers neerlegt. "De gevolgen voor de zorg en het werk zijn vervelend", zo legt ze uit. De koepel is daarom positief over meer aandacht voor blessurepreventie. "We vinden het belangrijk dat mensen met een goed opgewarmd lijf gaan sporten."