Ministers over inflatie: 'Ik schrok ervan, het is vreselijk'

Bij het kabinet is het nieuwe inflatiecijfer van 17,1 procent hard aangekomen. "Het is vreselijk", zegt minister Kaag van Financiën. "Het is echt extreem hoog, ook in de landen om ons heen."

Zij wijst erop dat het kabinet op Prinsjesdag al met een pakket koopkrachtmaatregelen van 17 miljard euro is gekomen. Ook wordt er nog hard gewerkt aan het energieplafond voor consumenten, zegt zij.

Of daarbovenop meer maatregelen nodig zijn, kan Kaag nog niet zeggen. "We moeten ook uitkijken dat we niet al het geld nu uitgeven waardoor we in het geval van een recessie niets meer over hebben. Het is mijn taak daarover te waken." Meer ingrijpen kan ook juist de inflatie aanwakkeren, zegt zij. "Het is een balanceeract die in veel landen plaatsvindt."

De reguliere cijfers, inclusief de inflatie volgens de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI), worden over een week bekendgemaakt. Mogelijk gaat het Nederlandse inflatiecijfer dan weer iets omlaag, maar het beeld in de eurozone zal ernstig blijven.