MotoGP doet volgend seizoen voor het eerst Kazachstan en India aan

De coureurs van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zullen volgend jaar voor het eerst een WK-race in India afwerken. De wedstrijd vindt plaats op het circuit van Buddh, dat ten zuiden van hoofdstad New Delhi ligt.

In Buddh werden tussen 2011 en 2013 al drie races in de Formule 1 gehouden. Die werden allemaal gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel, die destijds voor Red Bull uitkwam.

Eerder deze week meldde de MotoGP al dat volgend jaar ook voor het eerst een GP in Kazachstan wordt gehouden, op het Sokol-circuit in de buurt van Almaty.

Eén race meer

Het racejaar 2023 begint voor de coureurs eind maart in Portugal, waar op de 26ste de wedstrijddag is. De 21ste en laatste race - één meer dan dit jaar - is precies acht maanden later in, zoals gebruikelijk, Valencia.

Onder de achttien landen die worden aangedaan, behoort uiteraard ook weer Nederland. De TT van Assen staat traditioneel het laatste weekeinde van juni op het programma, op 25 juni om precies te zijn.