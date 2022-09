Gouverneur Zaporizja: meer dan twintig burgers omgekomen bij Russische raketaanval

Bij een Russische raketaanval op een konvooi burgerauto's buiten Zaporizja zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen, meldt de Oekraïense gouverneur van de gelijknamige regio. Hij spreekt van 28 gewonden.

"De bezetter viel weerloze Oekraïners aan", schrijft gouverneur Staroech op Telegram. "Het is opnieuw een terroristische aanval door een terroristisch land."

Volgens Staroech ging het om een konvooi van burgers die klaarstonden om vanuit Zaporizja hulpgoederen aan familieleden te brengen in bezet gebied. Ook wilden ze mensen mee terug nemen naar Oekraïens grondgebied. De stad Zaporizja is in handen van de Oekraïners, de gelijknamige regio is grotendeels bezet door Rusland.

Persbureau Reuters sprak met een vrouw die met haar man hun kinderen had bezocht in Zaporizja. "We wilden teruggaan naar mijn moeder, die is 90. Het is een wonder dat we het hebben overleefd."

Russen wijzen naar Oekraïners

De door Rusland geïnstalleerde autoriteiten in het bezette deel van de regio Zaporizja hebben een ander verhaal. Een hoge functionaris zegt tegen het Russische staatspersbureau Ria dat de aanval door de Oekraïners is uitgevoerd. Ook zou het konvooi juist bestaan uit burgers die vanuit Oekraïens terrein naar het "bevrijde deel" van de regio wilden komen.

Het Oekraïense leger probeert volgens hem burgers af te schrikken om zo de leegloop te voorkomen naar het deel van de regio dat later vandaag door Rusland wordt geannexeerd.