Ansichtkaart kan na 42 jaar worden bezorgd in Nieuw-Vennep

Het heeft 42 jaar geduurd, maar eindelijk is duidelijk dat een ansichtkaart die in 1980 werd gepost op een camping in het Brabantse Hoeven bezorgd had moeten worden bij Ludwina Verhoeven in Nieuw-Vennep. Zij is nu 64 jaar oud.

De ansichtkaart werd deze week plotseling nieuws, omdat PostNL de kaart retour afzender bezorgde. "Onbestelbaar vanwege incompleet/ongeldig adres", stond er op een sticker op het niet-bezorgde kaartje.

Aanvankelijk was alleen duidelijk dat de afzenders Jan, Veronica en Matthijs zo'n veertig jaar geleden vakantie vierden op Camping Hoeven. En dat ze een kaart met groetjes hadden gestuurd aan Ludwina en Piet in Nieuw-Vennep.

Oude fotoboeken

Voor de postbode was dat 42 jaar geleden niet voldoende. Maar nu zijn er sociale media. "Mijn zus heeft die kaart verstuurd", reageert Ludwina Verhoeven bij Omroep Brabant. "Toen mijn zoon Matthijs het bericht op sociale media zag en ons erop wees, is ze gaan zoeken in oude fotoboeken. Het was 1980. De eerste en enige keer dat ze in Hoeven op de camping stond."

"Jan is mijn zwager, die is vier jaar geleden overleden. Mijn man Piet is in februari van dit jaar overleden. Daarom vind ik het ook heel bijzonder om dit kaartje te krijgen", aldus Verhoeven. "Ik heb mijn zus Veronica gebeld, die was ook verbaasd."

Vaste postbode

Ze vraagt zich wel af waar de kaart 42 jaar was. "Het adres dat erop staat, klopt. Ik woon er nog steeds. Destijds had je een vaste postbode, die wist je zelfs zonder juist adres wel te vinden. En hoe komt het dan dat het kaartje nu weer opgedoken is?"

PostNL kan dat niet meer achterhalen "Omdat er vroeger in de voorbereiding van post meer werk handmatig werd verricht, raakte er weleens een kaartje kwijt. Misschien dat dat met dit kaartje ook is gebeurd", aldus een woordvoerder. Volgens hem kan het kaartje in 1980 ook verkeerd zijn bezorgd. "Misschien heeft het een hele tijd bij iemand thuis gelegen die van plan was het ooit nog op de bus te doen."

In originele staat

Camping Hoeven (nu Molecaten Park Bosbad Hoeven) belooft het kaartje alsnog aan Ludwina Verhoeven te sturen. Een medewerker: "We willen het kaartje wel in originele staat laten. Dus we sturen het waarschijnlijk op in een envelop."