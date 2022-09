Van Nistelrooij heeft El Ghazi terug, Luuk de Jong nog 'enkele weken' afwezig

De trainer geeft een update over de fysieke gesteldheid van zijn spits en aanvoerder, die voorlopig nog buitenspel staat. - NOS

Van Nistelrooij denkt aan "enkele weken" voordat hij De Jong weer kan opstellen, ook al is de 32-jarige aanvaller wel weer op het trainingsveld gespot. De Oranje-international werkt een individueel programma af. "Het groepstraject komt nog." Anwar El Ghazi is wel weer van de partij bij PSV, maar begint uit bij Cambuur op de bank. Nagenieten van duel met Feyenoord Twee weken geleden nam PSV in de eredivisie de koppositie over van Ajax. Waar de Amsterdammers op bezoek bij AZ hun eerste competitienederlaag leden, won PSV in een zinderende topper van Feyenoord (4-3). "Daar heb ik wel twee dagen van nagenoten." "We willen graag die lijn voortzetten", vervolgt Van Nistelrooij. "Die resultaten en prestaties neem je ook mee." PSV wacht een slopend programma de komende weken, met vijf weken lang een dubbel programma. Het blok wordt afgesloten met wedstrijden tegen nummer twee Ajax en nummer drie AZ, voordat de lange winterstop met het WK begint.

Het resterende programma van PSV tot aan het WK - NOS

Afgelopen weken heeft Van Nistelrooij tijdens de interlands alvast kunnen wennen aan trainen met een uitgedunde groep, en dat beviel hem goed. "Ik ben hier om het team beter maken en individuen te ontwikkelen." Over het vertrek van technisch directeur John de Jong wilde hij het niet meer hebben. Wel haalde Van Nistelrooij aan dat er geen overdreven haast is geboden bij het vinden van een opvolger. "Je weet dat er met Marcel Brands (nu algemeen directeur, red.) iemand in huis is die daar ook zijn expertise heeft liggen."