Vanavond op tv: Poetin lijft vier regio's in • Komt er een EU-energieplan? • Britten in armoede

Poetin lijft vier regio's in

Rusland annexeert vandaag de bezette Oekraïense regio's Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja. De Russische president Vladimir Poetin houdt om 14.00 uur Nederlandse tijd een speciale ondertekeningsceremonie in het Kremlin. In de vier regio's waren afgelopen week schijnreferenda over de aansluiting bij Rusland.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft meermaals gezegd dat de referenda illegaal zijn en dat Oekraïne hard zal reageren. Vandaag roept hij de belangrijkste defensie- en veiligheidsfunctionarissen bijeen voor een noodvergadering.

In het oosten van Oekraïne lijkt intussen de stad Lyman weer in Oekraïense handen te gaan vallen. Oekraïense strijdkrachten hebben daar de aanwezige Russen omsingeld. De stad ligt in het noorden van de provincie Donetsk, die al sinds 2014 voor een deel bezet wordt door pro-Russische rebellen, en is van strategisch belang voor de Donbas.

We schakelen vanavond met onze correspondenten in Brussel en Moskou en in de studio is verslaggever Gert-Jan Dennekamp, net terug uit Oekraïne.