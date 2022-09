'Houd bij huizenbouw nu al rekening met zeespiegelstijging'

Bij het bouwen van huizen moeten nu al maatregelen worden genomen om zo te anticiperen op de verwachte stijging van de zeespiegel. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau Deltares.

Overheden moeten alle grote investeringen in woonwijken en de industrie nu al beoordelen met de gevolgen van de zeespiegelstijging in het achterhoofd, schrijven de onderzoekers. Anders beperken huidige keuzes de latere strategieën om de stijging het hoofd te bieden. In het rapport staat dat het noodzakelijk is om nu al decennia vooruit te kijken.

"Je moet goed nadenken over waar in Nederland je nog wil bouwen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan het aanpassen van dijken en het creëren van ruimte voor rivieren", zei onderzoeker Marjolijn Haasnoot van Deltares in het NOS Radio 1 Journaal. Als er geen maatregelen worden genomen, worden volgens haar huizen gebouwd die uiteindelijk weer verlaten moeten worden.

Dure maatregelen

Zo vindt Haasnoot dat er niet meer bij rivieren gebouwd moet worden. Ook noemt ze een aantal andere maatregelen die efficiënt zijn, maar die kosten veel geld. Er zou bijvoorbeeld een nieuwe kustlijn kunnen worden aangelegd met eilanden, waar dan weer op gebouwd kan worden. Ook zou de aanleg van een enorme dam van Noorwegen tot Frankrijk kunnen helpen.

Deltares doet geen oproep aan de politiek om geld vrij te maken. "Dat is niet aan ons. Maar de Deltacommissaris kent dit rapport ook. Hij zal hierover zeker gesprekken voeren met de betreffende ministeries", zegt Haasnoot.

De zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt steeds sneller, schreven wetenschappers van de TU Delft eerder dit jaar. Daarmee is voor het eerst aangetoond dat de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust versnelt. Sinds begin jaren 90 stijgt de zeespiegel voor de Nederlandse kust per jaar met 2,7 millimeter. In de zeventig jaar daarvoor ging het om een stijging van 1,7 millimeter per jaar.