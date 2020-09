Van der Water leidt Heracles naar simpele zege op pover ADO Den Haag

Heracles heeft op eigen veld een probleemloze zege geboekt op ADO Den Haag. Een eentonige wedstrijd werd door de club uit Almelo met 2-0 gewonnen.

De befaamde scouting van Heracles kon afgelopen zomer weer aan het werk, nadat topscorer Cyriel Dessers (verkocht aan Genk) en Mauro Junior (teruggekeerd naar PSV) waren vertrokken. Maar ook zonder alle doelpunten en creativiteit van het tweetal ontbrak het de thuisclub totaal niet aan vertrouwen.

Onder aanvoer van de bij vlagen ongrijpbare Silvester van der Water was het een wonder dat ADO zonder kleerscheuren de rust haalde. De nieuwe trainer Aleksandar Rankovic had met ADO geen partij verloren in de voorbereiding, maar kwam nu amper in het stuk voor met liefst zeven debutanten in de ploeg.

Zijn collega Frank Wormuth zag nieuweling Rai Vloet daarentegen wel een hoofdrol opeisen, door vlak na rust een hoekschop van Van der Water steenhard binnen te koppen (1-0).