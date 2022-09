Amsterdam werkt aan QR-code voor nieuwsgierige kijkers bij politielint

De Amsterdamse politie werkt aan een politielint met een QR-code. Wie die code scant, krijgt informatie over wat er achter het afzetlint gebeurt. Het idee is ook dat je via de QR-code je eigen gegevens achterlaat om je te melden als getuige of als je slachtofferhulp nodig hebt.

Het idee wordt op dit moment uitgewerkt door het innovatie- en supportteam van de Amsterdamse politie, meldt AT5/NH Nieuws.

Het team lijkt vooral een eind te willen maken aan de reeks vragen die bij een afzetlint op de politieagenten en handhavers worden afgevuurd. "In een eerder onderzoek heeft u, de burger, aangegeven dat u behoefte heeft aan een laagdrempelige en simpele manier van contact naar de politie toe", aldus het team op Instagram. "De huidige vormen van contact opnemen en onderhouden met de politie ervaart u als complex."

In het plan zoals het nu wordt uitgewerkt biedt de QR-code toegang tot een app waarin te zien is welke belangrijke incidenten er in de straat, buurt of wijk van de bewoner zijn gebeurd. Andersom kan de gebruiker in de app ook zelf informatie kwijt over een incident of (als getuige) beelden delen.

Bewonersenquête

Het is nog niet zeker dat het plan doorgaat. Op dit moment houdt de politie een bewonersenquête in de Amsterdamse Bijlmermeer. Daarbij wil het innovatieteam vooral weten wat de bewoners bij een lint precies willen weten en onderzoeken of er via de app ook signalementen van daders moeten worden doorgeven.

Op dit moment wordt door de politie nog nergens in Nederland met een QR-code op een afzetlint gewerkt. Wel deelt de politie Oost-Nederland bij grote evenementen of incidenten soms visitekaartjes uit met een QR-code, waarmee uitleg wordt gegeven.