Vogelgriep bij Groningse bedrijven: 43.000 dieren geruimd

Bij twee pluimveebedrijven in de provincie Groningen is vogelgriep vastgesteld. In Zuidwolde, niet ver van de stad Groningen, worden ongeveer 28.000 vleeskuikens geruimd. Iets zuidelijker, bij Wildervank worden 15.000 leghennen afgemaakt.

Omdat er in de buurt van de besmette bedrijven meer bedrijven zijn met pluimvee, is ook daar nu een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld, meldt RTV Noord. Binnen dat gebied mogen geen dieren of eieren worden vervoerd en moeten de boeren beschermende maatregelen nemen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit test bij de andere bedrijven extra op vogelgriep.

Trekvogels op de Wadden

Eerder dit jaar gold ook al een ophokplicht en een vervoersverbod voor grote delen van de provincie Groningen. Dat had vooral te maken met de besmettingen die werden overgebracht via trekvogels in het Waddengebied en in het grensgebied met Duitsland. Eind juni werd dat verbod deels opgeheven, maar nu is het dus weer van kracht.

Begin deze week werden op ruim 30 kilometer afstand van Wildervank, in het Drentse Nieuw-Weerdinge, ook al 200.000 kuikens afgemaakt wegens vogelgriep. Dat is waarschijnlijk de grootste ruiming in Nederland ooit.

Er wordt op dit moment een proef gedaan met een vaccin dat vogelgriep kan voorkomen. Veel boeren zien dat als oplossing, maar regelgeving staat vaccinatie (nog) niet toe.