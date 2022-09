Officieel onderzoek naar schaakrel tussen Carlsen en 'valsspeler' Niemann

De schaakrel tussen wereldkampioen Magnus Carlsen en de door hem van valsspelen beschuldigde Hans Niemann krijgt een nieuw hoofdstuk. De internationale schaakbond FIDE heeft een officieel onderzoek ingesteld.

"Het onderzoek is tweeledig: we controleren de beweringen van de wereldkampioen over valsspelen door Niemann en we onderzoeken Niemanns eigen verklaringen over online bedrog", meldt de FIDE.

Carlsen weigert nog tegen Niemann te spelen. Tijdens een online toernooi gaf hij onlangs uit protest al na een zet op. Eerder deze maand had Niemann op een ander toernooi al gewonnen van Carlsen, waarna de Noor de discussie over het valsspelen van zijn Amerikaanse opponent aanwakkerde.

Er lijkt meer aan de hand

Niemann gaf toe als kind te hebben gefraudeerd, maar voor Carlsen was de kous daarmee niet af. "Ik geloof dat Niemann vaker en recenter valsspeelde dan hij publiekelijk heeft toegegeven."

"Tijdens onze partij in de Sinquefield Cup kreeg ik de indruk dat hij niet gespannen was en zich niet volledig concentreerde op het spel in cruciale posities. Terwijl hij mij met zwart wegspeelde op een manier waartoe maar een handvol spelers in staat is."

Ook grootmeester Loek van Wely vindt de prestaties van Hans Niemann opvallend: