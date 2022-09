Talentkneder Tost: 'Zagen in 2014 al natuurtalent, terwijl Max geen rijbewijs had'

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost - Pro Shots

De Oostenrijker stoomt Verstappen klaar voor zijn grand prix-debuut in 2015. Hij moet het supertalent al na ruim een seizoen Toro Rosso afstaan aan Red Bull Racing. De rest is geschiedenis. Verstappen won meteen in Barcelona, heeft inmiddels 31 zeges geboekt en greep eind 2021 de wereldtitel. Toro Rosso heet inmiddels Alpha Tauri, maar Franz Tost (66) bestiert de equipe nog steeds. Hij is ooggetuige van Verstappens ongekende zegereeks. Verstappen schrijft autosporthistorie. Hij won dit jaar elf van de zestien grand prixs, is al vijf races ongeslagen en titelprolongatie is aanstaande. Geniet u van zijn hegemonie? "Ja. Ik krijg er geen genoeg van. Max hoort nog steeds bij de familie en ik word heel gelukkig als ik hem op het podium zie. Telkens weer. Ik hoop dat hij na zijn tweede titel nog een paar keer kampioen wordt, maar dat is lastig te voorspellen. Het niveau in de Formule 1 is extreem hoog. Ferrari en Mercedes zijn zonder meer in staat de komende jaren terug te slaan, maar het is glashelder wie de beste coureur is. Max is iedereen voorbij." Uw ex-pupil is op recordjacht. Verwacht u dat Verstappen de zeven wereldtitels van Michael Schumacher en Lewis Hamilton kan overtreffen? "Max kan best acht titels winnen en alle records uit de boeken racen, maar dat lukt alleen als alle ingrediënten kloppen. Dit jaar is dat bij Red Bull Racing zo. De beste coureur zit in de beste auto en heeft de beste crew. Het team is ervaren, op elkaar ingespeeld en ijzersterk. Dat helpt natuurlijk enorm in een titelstrijd en gaat de komende jaren tellen."

Toenmalig Toro Rosso-baas Franz Tost in 2015 in gesprek met Max Verstappen en Carlos Sainz jr. - Getty

"Verstappen heeft straks twee titels op zak. Dat geeft zelfvertrouwen. Een groot verschil met rivaal Charles Leclerc, die nog op nul staat. Max zal in een volgende titelstrijd relaxed zijn, bij Charles moeten we dat nog zien." U kneedde Verstappen als tiener. Straks is hij een 25-jarige F1-veteraan met twee wereldtitels. Waarin heeft hij de meeste progressie geboekt? "Ervaring en kennis zijn de crux. Max is volwassen geworden en mentaal gegroeid. Hij overziet alles beter, is geduldiger, zorgt beter voor zijn banden en weet wanneer hij agressief moet rijden."

Quote Met Max in de Alpha Tauri winnen we nog steeds niet. Dat weet ik zeker. Zelfs als we Jezus Christus achter het stuur zetten, winnen we dit seizoen geen race. Teambaas Franz Tost over het moeizame seizoen van Alpha Tauri

"Zijn inhaalraces in België en Hongarije zijn illustratief. Hij weet precies wat hij doet, kent zijn auto door en door en neemt geen onnodige risico's. Dat waren masterclasses. Het verbaast me niet. Wij zagen in 2014 al het natuurtalent. Daarom gingen we met hem in zee, terwijl hij niet eens een rijbewijs had. Max maakt het helemaal waar." Dit weekend is de nachtrace in Singapore. Verstappen reed hier in 2015 voor het eerst. Hij kreeg het aan de stok met teamgenoot Carlos Sainz. Wat herinnert u zich nog van die race? "Het was een geweldige race. We waren erg competitief. Max duelleerde in de slotfase met Sergio Pérez, die toen voor een ander team reed. Verstappen reed op oude banden, terwijl Sainz met vers rubber zou gaan aanvallen om Pérez' zevende plaats te veroveren. We gaven een teamorder: Max, wissel van positie met Carlos." "Het liep anders: Carlos dichtte het gat niet en Max weigerde zijn plek op te geven. De hele wereld heeft zijn 'NO' op de boordradio gehoord. Max had groot gelijk. Je kunt niet verwachten dat een coureur plaats maakt voor een teamgenoot die niet snel genoeg is. Dat is gewoon een kwestie van race-instinct."

2015: Max Verstappen in zijn Toro Rosso in Singapore - ANP

"Iedereen herinnert zich de weigering van Max, maar dat hij bij zijn eerste race op deze baan op de vierde rij startte en ervaren coureurs onder druk zette was veel indrukwekkender. Dit is een megamoeilijk circuit voor een debutant. Veel lastiger nog dan Monaco. Normale coureurs hebben er drie jaar voor nodig." Sainz (Ferrari) gaf deze week toe dat hij destijds helemaal niet fit genoeg was voor deze race. Verrast u dat? "Nee, dat is niet raar. Ik weet zeker dat elke coureur die hier zondagavond over de streep komt tegen zichzelf zegt: volgend jaar moet ik fitter zijn. Geen enkele rijder is goed genoeg getraind om hier te racen. Natuurlijk zijn ze topfit, maar het is niet te simuleren. De omstandigheden zijn zo heftig. Dat komt door de luchtvochtigheid, de hitte en de aard van de baan." "Marina Bay heeft 23 bochten en nul rustpunten. Op een circuit als Monza kun je even ademhalen op de lange rechte stukken. Hier niet. Je kunt geen seconde relaxen achter het stuur. Bij de kleinste remfout hang je al in de muur of de kussens. Sergio Pérez verwoordde het mooi: in de slotfase ben je zo afgepeigerd dat je gaat bidden voor een safety car. Dat klopt. In de laatste ronden zie je het verschil. Coureurs die moe zijn, zakken dan door het ijs. Ze maken een fout of worden langzaam." Alpha Tauri draait een moeilijk seizoen. Uw coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda staan respectievelijk twaalfde en zestiende. Is 2022 een verloren jaar? "Ik ben in ieder geval niet tevreden. We staan achtste in het WK voor teams."

De huidige stand in het WK-klassement - NOS

"Vijfde worden was het doel en dat gaat waarschijnlijk niet lukken. De resterende zes races zijn daarom erg belangrijk voor ons. We willen Haas en Alfa Romeo voorbij, maar moeten ook Aston Martin achter ons houden." Wat zou er gebeuren als u Max Verstappen een paar races in de Alpha Tauri-cockpit zet? "Dan winnen we nog steeds niet. Dat weet ik zeker. In deze auto zou hij zijn wereldtitel nooit prolongeren. We moeten realistisch zijn. Gasly en Tsunoda doen het prima, maar deze auto is niet goed genoeg. Zelfs als we Jezus Christus achter het stuur zetten, winnen we dit seizoen geen race." Het contract van Tsunoda is verlengd. Gasly ligt vast voor 2023, maar flirt met Alpine. Nyck de Vries is in beeld en zou op een haar na rond zijn. Wat kunt u kwijt? "Niets. De onderhandelingen over 2023 zijn in volle gang. Ik ben niet op de hoogte van een aanstaande rijdersverandering. Over een eventuele komst van De Vries kan ik dus niets zeggen."

Franz Tost, destijds teambaas van Toro Rosso, met de 16-jarige Max Verstappen, destijds Formule 3-rijder, in Spa in augustus 2014 - EPA

"Natuurlijk weet ik het nodige van Nyck. Ik volg hem al jaren, net als veel andere jonge talenten. De Vries was in de karts onverslaanbaar. Een genot om naar te kijken. Na het karten werd het lastiger. Zijn overstap naar raceauto's viel aanvankelijk wat tegen. Nyck won elk jaar wel wat races, maar was niet meteen top. Het duurde lang voor hij ging oogsten." "De Vries heeft inmiddels zijn sporen verdiend. Hij greep in 2019 bij zijn derde poging de Formule 2-titel en werd in 2021 wereldkampioen Formule E. Zijn F1-debuut in Monza als vervanger van Alex Albon was indrukwekkend. Dat Nyck pas op zijn 27ste zijn eerste grand prix reed, vind ik geen bezwaar. Als hij maar snel is."