Ajax met tien man langs Sparta dankzij debutant Antony

De regerend landskampioen begon met de fit verklaarde Daley Blind centraal achterin. Eerder zakte hij in het oefenduel met Hertha BSC in elkaar toen zijn inwendige defibrillator was afgegaan.

Ajax is het nieuwe eredivisieseizoen moeizaam gestart door met tien man Sparta in Rotterdam te verslaan: 1-0. De Braziliaan Antony scoorde bij zijn competitiedebuut. Nicolás Tagliafico kreeg rood.

Hoofdbrekens voor trainer Erik ten Hag, die de gestarte Zakaria Labyad even later verving door Sergiño Dest. De Amerikaan nam zo de linksbackpositie in, ook omdat Lisandro Martínez absent was wegens een kwetsuur.

Met tien man kwamen de Amsterdammers richting het einde van de eerste helft toch op voorsprong. Debutant Antony loste een schot op het kunstgras, dat te machtig was voor voormalig Ajax-doelman Benjamin van Leer. Dusan Tadic had vervolgens de 2-0 op zijn schoen, maar stuitte op Van Leer.

Bekijk hieronder reacties van Erik ten Hag en Henk Fraser: