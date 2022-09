'Toekomst Amazonegebied op het spel bij verkiezingen Brazilië'

In deze video vertelt ze over haar strijd:

Een inheemse activiste die ook zeer bedreigd wordt, is Alessandra Korap Munduruku (37) uit het Midden-Tapajos-gebied, in de deelstaat Para. Ze groeide op rondom de rivier Tapajos en behoort tot het Munduruku-volk, dat in het hart van de Amazone leeft. Door haar strijd tegen de komst van goudwinning in haar gebied en de omvangrijke houtkap werd ze door illegale houtkappers en goudzoekers gezien als vijand. Ze drongen haar huis binnen, ze werd met de dood bedreigd en haar computer en sociale media werden gehackt.

Sinds zijn aantreden is verder een stop gezet op landteruggave aan de oorspronkelijke, inheemse bevolking, zoals dat eerder in de jaren 80 en 90 wel gebeurde. Het idee daarachter was dat door inheemse gebieden af te bakenen, de natuur hierdoor beschermd werd. De afgelopen jaren voelden illegale houtkappers, goudzoekers en vissers zich gesterkt door Bolsonaro's retoriek en beleid ten aanzien van de Amazone en dit leidde tot een groei van illegale activiteiten in het tropisch regenwoud.

De afgelopen vier jaar, onder de ultrarechtse Bolsonaro, nam de ontbossing met naar schatting 80 procent toe. Een Braziliaans onderzoeksbureau berekende onlangs dat in zijn regeerperiode minstens twee miljard bomen zijn gekapt. Er waren meer bosbranden en het geweld tegen milieuactivisten, inheemse leiders en journalisten in de Amazone nam toe.

De verkiezingen van zondag in Brazilië draaien niet alleen om de politieke toekomst van zittend president Bolsonaro, ook de toekomst van het Amazonegebied staat volgens velen op het spel. Het is een van de belangrijkste verkiezingsthema's.

"Ze zijn twee keer mijn huis binnengedrongen. Ik denk dat ze dat deden omdat ik trammelant maak, want ik verdedig altijd de rivier en mijn volk. Waarschijnlijk zien ze me als iemand die in hun weg staat", zegt ze. Sinds een paar jaar woont ze niet meer in haar dorp maar in de stad Santarem, waar ze rechten studeert. Uiteindelijk hoopt ze als advocaat nog meer te kunnen betekenen in de strijd voor de Amazone en de inheemsen.

Alessandra Korap Munduruku kreeg al een aantal internationale onderscheidingen en laat zich niet afschrikken door de bedreigingen,. "Ik buig niet voor grote bedrijven, of de overheid. Ik blijf voor mijn volk strijden", zegt ze. Net als veel andere inheemsen maakt ze zich grote zorgen. Als het beleid van de regering-Bolsonaro wordt voortgezet, is de Amazone straks niet meer te redden, denkt ze. En de impact daarvan is volgens haar in de hele wereld voelbaar. "Uiteindelijk gaat de Amazone iedereen aan."