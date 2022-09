Inflatie stijgt naar recordhoogte van 17,1 procent

De inflatie in Nederland is in september gestegen naar een nieuwe hoogte van 17,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Volgens het CBS is dit in ieder geval de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In augustus was het nog 13,7 procent en dat was ook al een record.

De gestegen energieprijzen zijn een belangrijke oorzaak: ten opzichte van september vorig jaar zijn energieprijzen inclusief brandstof deze maand met 114 procent gestegen.

Het CBS neemt voor de berekening van de inflatie de prijzen van nieuwe energiecontracten mee. Voor veel mensen zal de energie-inflatie lager uit zijn gekomen, omdat ze bijvoorbeeld nog een vast contract hebben. En ook veel mensen met een variabel contract hebben in september niet zo'n grote prijsstijging gehad.