In half jaar tijd bijna half miljard online vergokt, vooral jongvolwassenen actief

Nederlanders gokken online meer dan voor de openstelling van de markt was verwacht. Vooral jongvolwassenen zijn relatief veel actief op goksites.

Dat blijkt uit cijfers die toezichthouder de Kansspelautoriteit verzamelde, een jaar nadat de markt voor online gokken in Nederland is opengesteld. In de eerste helft van het jaar werd 486 miljoen euro vergokt.

Mogelijk komt het bedrag over heel 2022 boven het miljard uit, aangezien er steeds meer gokbedrijven actief zijn en het WK voetbal nog moet plaatsvinden. Dat evenement trekt veel sportgokkers aan. Voor het opengaan van de markt was er gerekend op ongeveer 800 miljoen euro aan jaarlijkse omzet.

Er zijn 563.000 actieve accounts waarmee wordt gespeeld. Uit de cijfers blijkt dat jongvolwassenen tussen de 18 tot en met 23 jaar bovengemiddeld actief zijn. Ruim een op de vijf accounts is van een jongvolwassene.

In de wet die online gokken mogelijk maakt, is juist afgesproken om jongvolwassenen zo veel mogelijk te beschermen, om een eventuele verslaving te voorkomen. Zo mogen reclames niet op jongeren worden gericht.

153 euro per maand

Gemiddeld verliest een online gokker 153 euro per maand. René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, schrikt niet van dat bedrag. "Er werd al gegokt voor de markt openging, maar dan illegaal. Het is een eigen keuze van mensen waar ze hun geld aan uitgeven. Er zijn erbij die het zich goed kunnen permitteren. Zeker als het recreatieve spelers zijn die controle over hun spel hebben, dan kan ik er niet over oordelen waar ze hun geld aan besteden."

Jansen vindt dat er onderzoek moet worden gedaan naar het grote aantal jongvolwassenen die online gokken. "Er is een oververtegenwoordiging van deze kwetsbare groep en dat moeten we goed in de gaten houden. Maar we hebben nog geen diepe inzichten hierin. Het is natuurlijk een online generatie die opgegroeid is met internet, veel meer dan andere generaties."

Schatkist

Toen de markt openging, waren er tien bedrijven met een vergunning, inmiddels zijn dat er 22. Waarschijnlijk komen er de komende maanden nog enkele bedrijven bij.

De gokkers leveren de Nederlandse schatkist extra geld op. In de eerste zes maanden van het jaar kwam er bijna 400 miljoen euro aan kansspelbelasting binnen. Dat is 300 miljoen meer dan een jaar eerder.