Rusland annexeert vandaag bezette Oekraïense regio's, Westen waarschuwt

Rusland annexeert vandaag de bezette Oekraïense regio's Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja. De Russische president Vladimir Poetin houdt om 14.00 uur Nederlandse tijd een speciale ondertekeningsceremonie in het Kremlin. Ook houdt hij dan een toespraak naar aanleiding van de schijnreferenda die het land heeft georganiseerd.

Op het Rode Plein in het centrum van Moskou is een concert om de inlijving van de vier regio's te vieren. In 2014 was er een soortgelijk concert na de annexatie van de Krim. Daarbij was ook Poetin aanwezig. In de vier regio's waren afgelopen week schijnreferenda over de aansluiting bij Rusland.

Maar de uitslagen worden internationaal niet erkend. Kiev en het Westen lieten op voorhand al weten dit niet te doen. Ook de bezegeling vandaag zal internationaal geen erkenning vinden.

De door Rusland benoemde leiders van de bezette regio's zijn bij de ceremonie aanwezig om 'de overeenkomst met Rusland' te ondertekenen. Donderdagavond ondertekende Poetin al decreten waarin hij de Oekraïense regio's Cherson en Zaporizja erkent als onafhankelijke gebieden. Dat is een tussenstap voorafgaand aan de annexatie van de regio's bij Rusland.