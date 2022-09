Doden, stroomuitval en enorme schade in Florida door orkaan Ian

Orkaan Ian heeft een spoor van vernieling achtergelaten in Florida. Hulpdiensten proberen inwoners van de staat te bereiken, maar dat verloopt moeizaam door het hoge water. Er wordt gevreesd voor vele doden. Ian is een van de zwaarste stormen die ooit het Amerikaanse vasteland trof. President Joe Biden vreest dat orkaan Ian de dodelijkste kan zijn in de geschiedenis van Florida. "De aantallen zijn onduidelijk, maar we horen de eerste berichten die mogelijk wijzen op een aanzienlijk verlies aan mensenlevens." Hij verzekerde de staat ervan dat de regering in Washington de kosten van de noodhulp volledig op zich zal nemen. De orkaan richtte eerder in het westen van Cuba veel schade aan. Vervolgens trok hij over de Golf van Mexico naar het zuidwesten van Florida. Daar kreeg de kust bij de steden Sarasota, Venice en Fort Myers de zwaarste klappen. Ian kwam met een windsnelheid van 240 km/u aan land, trok woensdagavond dwars over Florida en heeft inmiddels de Atlantische Oceaan bereikt. De orkaan trekt nu naar South Carolina, waar hij naar verwachting vrijdag rond de middag aan land komt. Dan is het hoogwater, wat het gebied kwetsbaarder maakt voor overstromingen. Op luchtbeelden is de omvang van de ravage goed te zien:

De schade die orkaan Ian heeft aangericht in Florida is enorm. Meerdere steden en dorpen zijn overstroomd en zitten zonder stroom. President Biden heeft delen van Florida tot rampgebied verklaard. - NOS

Op een aantal plaatsen in Florida staat het water nog altijd enorm hoog, soms tussen de 2 en 3 meter. Zelfs in Orlando, ver in het binnenland van Florida, zagen mensen het water tot aan hun middel komen. In getroffen gebieden weten mensen niet hoe ze zonder boot uit hun ondergelopen woning moeten komen. Velen zoeken naar slachtoffers in het gebied. In Charlotte County, een district aan de westkust van Florida met ruim 140.000 inwoners, vielen al zeker tien doden, bevestigt een functionaris aan de BBC. Een onbekend aantal mensen is vast komen te zitten in hun huis door de overstromingen.

Lucas Waagmeester, correspondent in de VS: "Het is niet duidelijk of president Biden meer informatie heeft dan lokale media, als hij het heeft over 'mogelijk een aanzienlijk aantal doden'. In de afgelopen avond is het aantal bevestigde dodelijke slachtoffers niet verder opgelopen. In de zwaarst getroffen stad Fort Myers scheen donderdagmiddag de zon en kon tussen het puin worden gezocht naar slachtoffers. Bemoedigend was dat er geen doden werden gevonden en de lokale brandweer in de avond besloot dat de zoektocht kon worden afgesloten. De kans dat er nog ergens mensen ingesloten door het water wachten op hulp, neemt met het uur af. Toch is zowel in Florida als in noordelijker gelegen staten de zorg nog niet voorbij. Ian heeft de oostkust van Florida verlaten en trekt over de Atlantische Oceaan richting de kust van Georgia en South Carolina. De storm bereikte boven zee weer orkaankracht en komt naar verwachting in de loop van vrijdag ter hoogte van de stad Charleston opnieuw aan land."