'Phil Collins en Genesis verkopen muziekrechten voor 300 miljoen'

Zanger en drummer Phil Collins en zijn mede-bandleden van Genesis hebben hun muziekrechten verkocht. Muzieklabel Concord Music betaalde er volgens The Wall Street Journal 300 miljoen dollar voor.

De deal omvat nummers die Collins opnam in zijn solocarrière en de muziek die hij voor Genesis maakte samen met toetsenist Tony Banks en gitarist Mike Rutherford. Daarnaast gaat het om solomateriaal van Rutherford en Banks. Opnames van Peter Gabriel, die Genesis in 1975 verliet, zijn geen onderdeel van de deal.

Genesis werd in de jaren zestig opgericht. Pas in 1970 voegde Collins zich bij de band als drummer. Toen was de band al succesvol, maar Genesis werd pas echt groot toen Gabriel vertrok en Collins leadzanger van de Britse band werd. Genesis scoorde hits als I Can't Dance, Land of Confusion en Jesus He Knows Me. Ook solo boekte Collins succes met nummers als In the Air Tonight en Another Day in Paradise.

De deal plaatst de 71-jarige zanger en drummer in het rijtje van muzikale grootheden als Bob Dylan en Bruce Springsteen, die de afgelopen jaren hun muziekrechten al verkochten. De catalogus van Dylan werd voor 400 miljoen dollar verkocht. De liedjes van Springsteen leverden hem zo'n 500 miljoen dollar op. Ook Neil Young en Paul Simon verkochten hun muziekrechten al.

Laatste tour

In maart van dit jaar heeft Genesis voor het laatst opgetreden in een afscheidstournee. Collins, die al geruime tijd met gezondheidsklachten kampt, was niet meer in staat te drummen. Daarom nam zijn zoon Nic plaats achter het drumstel, terwijl Phil op een stoel op het podium zat en zong.

Doel van de miljoenendeal is om de muziek naar een jonger publiek te brengen, zegt Bob Valentine, president van Concord Music. "In de wereld waarin we nu leven met Facebook, Instagram, TikTok en al die andere dingen die het luisteren naar oudere muziek stimuleren zijn er zeker manieren voor ons als platenmaatschappij om deze muziek weer tot leven te brengen", zegt hij tegen The Wall Street Journal.