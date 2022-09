Minister grijpt na misstanden in bij tbs-instelling Oostvaarderskliniek

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming laat extern onderzoek doen naar de tbs-instelling Oostvaarderskliniek in Almere, waar de afgelopen tijd meerdere integriteitsschendingen zijn gemeld. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Gisteren werd nog bekend dat de algemeen directeur van de Oostvaarderskliniek zijn functie neerlegde, daags na het ontslag van een medewerker die een patiënte had gedwongen tot seksuele handelingen. Volgens de kliniek was dit incident niet de reden van het vertrek. De minister schrijft nu in de Kamerbrief dat de directeur "om persoonlijke redenen" zijn functie neerlegt, zonder uit te weiden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werft volgens Weerwind zo snel mogelijk een interim-directeur. Die krijgt de opdracht om "de benodigde veranderingen tot stand te brengen" in de kliniek.

Ernstige integriteitsschendingen

Verder zet Weerwind in zijn brief uiteen dat er "in korte tijd een aantal zeer ernstige integriteitsschendingen" zijn gemeld bij de kliniek.

Het hierboven genoemde mogelijke seksuele misbruik kwam volgens Weerwind in april aan het licht bij een gesprek met de vrouwelijke tbs-gestelde. Daarop is onderzoek gedaan door de DJI, waarna de medewerker in kwestie op 1 september is ontslagen. Ook heeft het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de medewerker.

In september is verder een leidinggevende op non-actief gesteld vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag richting meerdere medewerkers. De DJI heeft daar een melding gemaakt bij de Integriteitscommissie Justitie en Veiligheid, die komende maand hierover een besluit neemt.

Stagiair had relatie met tbs-gestelde

Twee andere incidenten die Weerwind aanhaalt, zijn het ontslag van een medewerker die een seksuele relatie had met een tbs-gestelde en het stopzetten van een stage, ook vanwege een relatie met een patiënt. Overige signalen van mogelijke integriteitsschendingen worden door DJI onderzocht, klinkt het in de brief. "Waar nodig worden ze van opvolging voorzien."

Volgens Weerwind zijn alle meldingen van misstanden tot nu toe opgepakt, maar is dat niet voldoende vanwege de korte periode waarin de grote hoeveelheid problemen aan het licht is gekomen. De DJI heeft de kliniek gevraagd om een plan op te stellen om tot een veilig leef- en werkklimaat te komen.

Onderdeel daarvan is het onderzoek door een externe partij dat nu wordt ingesteld. De Inspectie Justitie en Veiligheid wordt bij dat onderzoek betrokken, zal het ook volgen en zal de eindrapportage beoordelen.