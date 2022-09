Na een blik op Instagram wist Ultee: ik word ontslagen bij Fortuna Sittard

Door wie? "Toen ik de volgende dag op de club kwam, had ik een gesprek met de technische leiding. Die dacht dat ik had besloten om de trainingen besloten te houden. Maar na een belletje kwamen ze erachter dat dit niet het geval was en iemand anders binnen de club dit besloten had."

Dat was wel vaker het geval, maar nu werd ook de toon anders, zo kijkt de jonge coach terug. Ultee werd een dag later inderdaad ontslagen.

Dat bericht op Instagram kwam na een periode waarin Ultee al de indruk had gekregen dat het einde van zijn dienstverband naderde. "Ik voelde de spanning en de druk toenemen", zegt hij in Langs de Lijn En Omstreken.

Na de pijnlijke 4-1 thuisnederlaag tegen Cambuur kijkt Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee in bed nog even op Instagram. Daar ziet hij op het clubaccount dat alle trainingen die week besloten zijn. "Ik was daar niet van op de hoogte, als hoofdtrainer. Dus toen wist ik eigenlijk al dat ik de volgende dag op kantoor moest komen", aldus Ultee.

Ultee was net begonnen aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer in Sittard. In zijn eerste seizoen werd hij met het net gepromoveerde Fortuna knap elfde. Het jaar erop verliep moeizaam, maar op de laatste dag was handhaving een feit.

In die hectische slotfase van het seizoen had Ultee weleens aan zichzelf getwijfeld, of aan zijn visie. Maar de club niet, die wilde zijn contract zelfs verlengen.

Na de zomer was alles anders, want na (door Ultee ingecalculeerde) nederlagen tegen Ajax en FC Twente werd de druk al opgevoerd. Ultee heeft het over krachtenvelden in het voetbal, hij kreeg de indruk dat hij het niet goed meer kon doen. "Ik merkte dat de gesprekken anders verliepen. De verschillen van inzicht in gesprekken werden steeds groter."

'Supersociale' Yilmaz

Burak Yilmaz is volgens Ultee niet de reden voor zijn vertrek. Ultee heeft mooie woorden over voor de Turkse superster, die door de Turkse eigenaar van de club naar Sittard is gehaald. "Mensen die heel goed zijn, hebben altijd wel iets bijzonders. Maar als het spannend is, staan ze wel op", zegt Ultee.