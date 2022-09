Veel geld gevonden in witwaszaak met Jumbo-topman Van Eerd

In de witwaszaak waarin ook de tijdelijk teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte is, zijn grote sommen contant geld gevonden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Ook zijn voertuigen en onroerend goed in beslag genomen.

Bij welke verdachte het geld is gevonden, wil een woordvoerder van het OM niet zeggen.

Twee weken geleden deden de politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD invallen in woningen in Drenthe, Groningen en Noord-Brabant. Ook werden negen mensen aangehouden, onder wie Van Eerd. Hij zat enkele dagen vast. Afgelopen weekend maakte de supermarktketen bekend dat de zakenman tijdelijk terugtreedt als algemeen directeur.

Langer vastzitten

Hoofdverdachte in de zaak is een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze, in Drenthe. Gisteren werd duidelijk dat hij zestig dagen langer vast blijft zitten. De man zit in beperkingen en mag dus alleen contact met zijn advocaat hebben.

De zaak draait om het witwassen van geld en goederen via verschillende constructies. Volgens het OM vonden de witwaspraktijken plaats via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport.