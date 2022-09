Google trekt stekker uit game-streamingdienst Stadia, kopers krijgen geld terug

Google stopt met Stadia, zijn streamingdienst voor games. De in 2019 begonnen dienst trekt minder spelers dan gehoopt, dus heeft Google "het moeilijke besluit" genomen om er de stekker uit te trekken, schrijft directeur Phil Harrison in een blog. Per 18 januari gaat Stadia op zwart. Kopers van de hardware en software krijgen hun geld terug.

"Hoewel Stadia's benadering van het streamen van games voor consumenten was gebouwd op een stevig technologisch fundament, vonden gebruikers het minder aantrekkelijk dan we hadden verwacht", schrijft Harrison.

Medewerkers van het Stadia-team worden ondergebracht op andere plekken binnen Google. De topman ziet verder nog wel mogelijkheden om de techniek achter Stadia in te zetten op andere plekken, zoals YouTube, Google Play en augmented reality-projecten.

Geld terug, spellen uit de verkoop

Google verwacht medio januari alle Stadia-gebruikers terugbetaald te hebben. Zij hoeven de Stadia-hardware zoals de controllers niet terug te geven. Gebruikers van de abonnementendienst Stadio Pro krijgen hun abonneegeld niet terug, maar hoeven totdat de streamingdienst offline gaat ook niet meer te betalen. Spellen kunnen per direct niet meer gekocht worden.

Geruchten dat het bedrijf Stadia de nek om zou draaien, gingen al langer. Vorig jaar viel al op dat er weinig games uitkwamen voor de dienst en eigen game-ontwikkelaars stopten ermee. Google hield echter altijd vol dat Stadia in de lucht zou blijven.

Toen Stadia in 2019 aan de wereld werd gepresenteerd, waren er nog geen grote successen op de game-streamingmarkt en werd er veel van de Google-dienst verwacht. Inmiddels zijn er veel succesvolle tegenhangers en kunnen gamers bijvoorbeeld met de Xbox van Microsoft en de Playstation van Sony putten uit een ruime bibliotheek met games die te spelen zijn via de cloud.