Van der Poel blinkt uit in Tirreno met ritzege op steile aankomst

In de Tour de France bepaalt de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg het tempo, maar in Tirreno-Adriatico is het relatief kleine Alpecin Fenix van Mathieu van der Poel nu even de dominante factor.

De Nederlander won zondag op knappe wijze de zevende etappe in de Italiaanse rittenkoers, nadat zijn ploeggenoot Tim Merlier een dag eerder al de zesde rit had gewonnen. Alpecin rijdt de Tour niet, omdat het geen WorldTour-status heeft.

Steile aankomst

Op een steile aankomst in Loreto passeerde Van der Poel de Italiaan Matteo Fabbro in de slotmeters. De Brit Simon Yates behield de blauwe trui.