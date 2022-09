Gouden Griffel voor 'Films die nergens draaien', Penseel voor 'Terra Ultima'

Films die nergens draaien van schrijver Yorick Goldewijk is dit jaar bekroond met de Gouden Griffel, de prijs voor het beste kinderboek. Dat is bekendgemaakt in het NOS Jeugdjournaal, een week voordat de Kinderboekenweek van start gaat. Het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek, gaat naar illustrator Raoul Deleo, voor het boek Terra Ultima.

De jury noemt Films die nergens draaien een buitengewoon pakkend verhaal. "Elke bladzijde grijpt je vast en laat je niet los voordat je aan de volgende begonnen bent." De 43-jarige Goldewijk schrijft volgens de jury beeldend en roept verwondering, plezier en ontroering op.

Het boek gaat over het 12-jarige meisje Cato, wier moeder bij haar geboorte is overleden. Wanneer ze thuis een geheimzinnig kaartje vindt van een verlaten bioscoop, besluit ze daar een kijkje te nemen en ontdekt ze dat er iets vreemds met de bioscoop aan de hand is.

"Het verhaal houdt de lezer in de ban tot alle puzzelstukjes op hun plaats zijn gevallen en de lezer met natte ogen het boek dichtslaat. Films die nergens draaien is een magisch boek dat laat zien wat jeugdliteratuur vermag", aldus het juryrapport.

Overrompelend denkbeeldig continent

Terra Ultima, dat eerder al de Woutertje Pieterse Prijs won, gaat over een gelijknamig denkbeeldig continent met onontdekte dieren. Het speelt volgens de jury met de conventies van tekst, beeld en vormgeving en de lezer kan er telkens weer nieuwe ontdekkingen in doen.

Vernieuwend aan Terra Ultima vindt de jury het feit dat het verhaal is ontstaan vanuit de illustraties. "Rondom die prachtige tekeningen is een uniek verhaal verzonnen over de expedities van de illustrator naar een onbekend continent."

"Door bladspiegel, tekenstijlen en wetenschappelijke soortbeschrijvingen verwijst Terra Ultima naar ouderwetse natuurencyclopedieën waarin dieren en planten zo natuurgetrouw mogelijk werden weergegeven", schrijft de jury. De platen worden "overrompelend, adembenemend en bijzonder verfijnd getekend" genoemd en de illustraties nodigen volgens de jury jong en oud uit om te kijken.

Jeugdliteratuur

De Griffels en Penselen zijn de bekendste juryprijzen voor Nederlandstalige jeugdliteratuur. De Gouden Griffel wordt sinds 1971 elk jaar rond of tijdens de Kinderboekenweek uitgereikt door stichting CPNB. Het Gouden Penseel wordt sinds 1973 toegekend aan het best geïllustreerde kinderboek van het afgelopen jaar.

Vorig jaar won het boek Gozert van Pieter Koolwijk met illustraties van Linde Faas de Gouden Griffel. Hele verhalen voor een halve soldaat van illustrator Ludwig Volbeda en schrijver Benny Lindelauf werd toen bekroond met het Gouden Penseel.