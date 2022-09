Opkomst vaccinatie apenpokken is lager dan verwacht

De opkomst voor vaccinaties tegen apenpokken in Nederland is lager dan verwacht. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Er zijn nu ongeveer 13.000 mensen gevaccineerd, van wie 5000 mensen ook hun tweede prik hebben gekregen. "Het opkomstpercentage is lager dan vooraf, op basis van onderzoek, werd geschat", zegt Kuipers in de brief.

Het RIVM zegt dat op basis van de hoge vaccinatiebereidheid een hogere opkomst verwacht werd. Minister Kuipers schrijft dat de GGD'en proberen om meer mensen de mogelijkheid te geven een prik te laten halen. "Door middel van herhaalde uitnodiging, veegrondes en nabellen."

De cijfers van minister Kuipers zijn gebaseerd op de stand van eind vorige week. In totaal zijn volgens het RIVM nu 20.278 prikken gezet.

Persbureau ANP schrijft dat meer dan duizend mensen de gegevens van hun vaccinatie niet wilden delen met het RIVM. Dat aantal is niet opgenomen in de brief van de minister, maar wel door het RIVM. "We weten dat de prikken zijn gezet, maar niet aan wie, en dus ook niet of het eerste of tweede prikken zijn", aldus het RIVM tegen ANP.

In augustus vroeg de NOS mensen bij de Amsterdamse RAI, waar gevaccineerd wordt, hoe ze dachten over de prik: