Biden vreest 'aanzienlijk aantal' doden door orkaan Ian

Het is volgens het Amerikaanse persbureau AP een van de zwaarste stormen die het vasteland van de VS ooit heeft getroffen. Op een aantal plaatsen staat het water tussen de 2 en 3 meter hoog. Zelfs in Orlando, ver in het binnenland van Florida, zagen mensen het water tot aan hun middel komen.

Ian is sinds gisteravond dwars over Florida getrokken en heeft inmiddels de Atlantische Oceaan bereikt. De orkaan van de vierde categorie veroorzaakte vloedgolven en overstromingen. Er is zeker één dode gevallen door het natuurgeweld, maar Biden vreest naar eigen zeggen een "aanzienlijk aantal" slachtoffers. Bijna 2,7 miljoen mensen zijn zonder stroom komen te zitten.

Ian wordt mogelijk de dodelijkste orkaan die de Amerikaanse staat Florida ooit heeft getroffen. President Biden heeft dat gezegd in een toespraak. Hij verzekerde de staat ervan dat de regering in Washington de kosten van de noodhulp volledig op zich zal nemen.

De schade die orkaan Ian heeft aangericht in Florida is enorm. Meerdere steden en dorpen zijn overstroomd en zitten zonder stroom. President Biden heeft delen van Florida tot rampgebied verklaard. - NOS

Een onbekend aantal mensen is vast komen te zitten in hun huizen door de overstromingen, miljoenen mensen zijn geëvacueerd. Ook patiënten uit ziekenhuizen en verpleegklinieken werden naar veiligere plaatsen gebracht.

"De storm heeft ons verpletterd", zei de sheriff van de plaats Lee tegen tv-programma Good Morning America. Hij zei dat wegen en bruggen onbegaanbaar zijn waardoor duizenden vastzaten in de plaats waar de orkaan met windsnelheden tot 240 kilometer per uur aan land kwam. "We kunnen nog niet zeggen hoeveel mensen in nood verkeren."

Vrees voor meer doden

Een 72-jarige man overleed nadat hij in een kanaal was gevallen. Eerder kostte Ian aan twee mensen in Cuba het leven. Gevreesd wordt dat er meer mensen zijn omgekomen. De kustwacht is op zoek naar een boot met zo'n twintig Cubaanse migranten die tijdens het noodweer is verdwenen.

Een stuk van de Sanibel Causeway, een brugverbinding tussen het eiland Sanibel en de rest van Florida, is in zee gevallen, waardoor mensen het eiland niet meer afkunnen. In Naples, ten zuiden van Sanibel, werd de historische pier verwoest.

President Biden heeft de verwoesting door Ian uitgeroepen tot een grote ramp. Daardoor kunnen inwoners van de getroffen gebieden aanspraak maken op financiële en andere hulp, zoals tijdelijk onderdak en reparaties aan hun huis. FEMA, de federale rampenbestrijdingsdienst, assisteert de lokale autoriteiten bij zoek- en reddingsacties.

Vandaag beloofde Biden Florida te bezoeken, zodra de "omstandigheden dit toelaten". Het gevaar is volgens de president bovendien nog niet geweken: "Ian is nog in beweging". Volgens de president staan zo'n duizend reservestrijdkrachten klaar om de staat te hulp te schieten.

Ian zwakte boven Florida af tot een tropische storm, maar kan boven de Atlantische Oceaan weer tot een orkaan aanzwellen. Volgens de verwachtingen trekt de storm verder naar de kust van South Carolina.