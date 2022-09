Gemeente geeft groen licht voor vreugdevuren Scheveningen

De traditionele vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp kunnen komende jaarwisseling waarschijnlijk doorgaan. Burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft een evenementenvergunning afgegeven.

Wel moeten de organisaties nog een aantal natuurvergunningen verkrijgen. De provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en het college van burgemeester en wethouders moeten zich over die natuurvergunningen buigen.

De aanvragen voor de vuren in de Haagse stadsdelen Laak en Escamp lopen daarnaast nog, maar zullen zo snel mogelijk worden verleend, maakte de gemeente bekend.

Aan de vreugdevuren zijn overigens "strikte voorwaarden" verbonden, schrijft Van Zanen. Zo mogen de stapels niet hoger en breder worden dan 10x10x10 meter, om de veiligheid van omstanders en omwonenden niet in gevaar te brengen.

Vonkenregen

De afgelopen drie jaar gingen de vreugdevuren in Den Haag niet door, aanvankelijk vanwege de nasleep van de nieuwjaarsviering van 2018-2019. Dat jaar waren de vreugdevuren in Scheveningen hoger dan toegestaan, waardoor er een vonkenregen en branden ontstonden. Daarop vatten daken, auto's en straatmeubilair in de omgeving vlam.

De brandstapel bleek achteraf 48 meter hoog, terwijl hij niet hoger mocht zijn dan 35 meter. De Haagse burgemeester Krikke stapte op na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat orgaan concludeerde onder meer dat de gemeente wist dat bouwers zich niet aan de afspraken hielden, maar er niet tegen optrad.

De twee jaren daarop werd vanwege corona een streep door de vieringen gezet.