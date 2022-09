Woekerprijzen huur tot 1000 euro aan banden, daarboven vrij

Het kabinet gaat woekerprijzen voor huurhuizen tot ongeveer 1000 euro harder aanpakken. Nu geldt de huurprijsbescherming alleen voor sociale huurwoningen tot zo'n 760 euro, maar minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaat deze grens verhogen, zo heeft hij vandaag in een debat in de Tweede Kamer bekendgemaakt. In mei kwam de minister het plan om in te grijpen in de vrije markt van de middenhuur. De huidige woningnood leidt tot extreem hoge huren die niet meer in verhouding staan tot de kwaliteit en grootte van het huis. De Jonge vindt dat mensen met een middeninkomen tussen "wal en schip raken", omdat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning en torenhoge prijzen moeten betalen in de vrije markt.

Hoe wordt het puntensysteem gebruikt om de te hoge huurprijs te verlagen? Nu heeft alleen een bepaalde groep huurders (tot een huur van 763,46 euro) huurprijsbescherming. Via een puntensysteem - Huurprijscheck - is het aantal punten van een woning te berekenen, onder meer gebaseerd op de grootte, het aantal slaapkamers, de WOZ-waarde, de aanwezigheid van een tuin of de lengte van het aanrecht in de keuken. Is de prijs te hoog voor het aantal punten, dan kan de huurder naar de Huurcommissie stappen om lagere huur af te dwingen. Deze huurprijsbescherming wordt doorgetrokken naar huren tot ongeveer 1000 euro en 187 punten.