Ook Russische (oud-)topsporters opgeroepen bij mobilisatie: 'Geen privileges'

Zo zouden voormalig Europees kampioen kunstrijden Dimitri Aliev en gewezen voetbalinternational Dinijar Biljaletdinov inmiddels een oproep hebben gekregen zich klaar te maken deel te nemen aan de oorlog. De 37-jarige Biljaletdinov kwam 46 maal uit voor het Russische nationale elftal en speelde onder meer in Engeland voor Everton en in eigen land voor Spartak Moskou.

President Vladimir Poetin heeft in totaal 300.000 reservisten opgeroepen die zich moeten melden aan het front. Het mislukken van de zogeheten 'Blitzkrieg', de snelle eerste opmars richting Kiev, heeft in het Kremlin de standpunten geradicaliseerd.

Matytsin maakte het standpunt van Poetin bekend tijdens een sportcongres in de stad Kemerovo. "Sporters vormen geen exclusieve gemeenschap die gevrijwaard is van verplichtingen en daarmee privileges genieten", aldus de minister.

"We verwachten dat onze topsporters zich nu en in de toekomst opstellen als ware patriotten. Natuurlijk snappen wij ook dat atleten, in het bijzonder zij die deel uitmaken van nationale teams en zich voorbereiden op de Olympische Spelen, een speciale rol vertolken in onze samenleving. Mogelijk dat de verplichtingen jegens het vaderland voor hen worden uitgesteld."