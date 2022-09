NZa: plotse toename wachtrijen in langdurige zorg

De wachtrijen in de langdurige zorg zijn in juli fors gestegen. De toename was afgelopen jaar niet eerder zo groot, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar maandelijkse overzicht.

Het aantal mensen dat moet wachten op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) steeg van 21.653 op 1 juli naar 23.497 in augustus. De toename deed zich voor in alle drie de sectoren: verpleeg- en verzorgingstehuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. De NZa weet geen oorzaak voor de plotselinge stijging.

Ziekteverzuim

De afgelopen tijd is het ook veel gegaan over het ziekteverzuim in de zorg. De NZa ziet dat die nog steeds in alle sectoren hoog is, maar er is nu wel een lichte daling zichtbaar in het kortdurend ziekteverzuim.

Het langdurige ziekteverzuim is gelijk gebleven. Het ziekteverzuim in combinatie met personeelstekorten baart de zorgtoezichthouder zorgen, met name in de langdurige zorg. Er zijn vaak genoeg bedden beschikbaar, maar er is niet altijd genoeg personeel om de langdurige zorg te leveren.