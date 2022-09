Niet meer vliegen en alleen plantaardig eten, jongeren presenteren klimaatvisie

In de toekomst reizen we alleen nog maar met de trein in Europa, leven we in groene steden en eten we lokale en plantaardige producten. Als het aan Nederlandse jongeren ligt, ziet ons leven er zo uit in 2040.

Een Klimaatagenda, geschreven door de Jonge Klimaatbeweging (JKB), wordt vanavond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam aangeboden aan minister Jetten voor Klimaat en Energie. De JKB is een koepelorganisatie van ruim 70 jongerenorganisaties, die zeggen samen een miljoen jongeren te vertegenwoordigen.

"Nederland heeft een visie nodig die ons door de klimaat-, biodiversiteits- en energiecrises loodst," zegt voorzitter Aniek Moonen. "Door als jonge generatie duidelijk te laten zien in wat voor land we over twintig jaar willen wonen, bieden we houvast."

Radicale ommezwaai

De Jonge Klimaatbeweging vroeg aan jongeren met allerlei achtergronden, van studenten tot politiek actieve jongeren en 'klimaatspijbelaars' tot professionals, in wat voor land zij in 2040 willen leven. "Hoe werkt onze economie dan, hoe wekken we energie op, hoe ziet jouw stad of dorp eruit en wat wil je dan eten?" Met de input van deze jongeren en die van deskundigen stelden ze de Jonge Klimaatagenda op.