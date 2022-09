Vingegaard wint in Ronde van Kroatië eerste koers sinds Tourzege

Jonas Vingegaard heeft de derde etappe in de Ronde van Kroatië gewonnen. De renner van van Jumbo-Visma troefde in de rit naar Primosten de Brit Oscar Onley en de Sloveen Matej Mohoric af in een sprint heuvelop.

Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) eindigde als vijfde en behield de leiderstrui. Milan, die de eerste twee etappes won, gaf op een gravelstrook op 600 meter van de streep gas, maar werd daarna op de verharde wegen achterhaald.

Milan heeft nog één seconde marge op Vingegaard, die voor het eerst actief is sinds zijn zege in de Tour de France deze zomer. De Deen had zich in de eerste etappe al laten zien op een klimmetje diep in de finale. Toen kwam hij er niet aan te pas in de sprint.