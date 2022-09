Europees anti-fraudebureau onderzoekt lobbywerk Neelie Kroes

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding OLAF doet onderzoek naar het lobbywerk van voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes voor Uber. Dat meldt Follow the Money en is inmiddels ook bevestigd door Politico.

In juli haalde het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) boven water dat de VVD-prominent in 2015 en 2016 heimelijk lobbyde voor het Amerikaanse techbedrijf. Ze was destijds nog maar net gestopt als Eurocommissaris van Digitale Zaken. Ze had voor haar lobbywerk niet de toestemming van de Commissie, waarmee ze als oud-Eurocommissaris mogelijk de integriteitsregels heeft overtreden.

De Commissie heeft Kroes kort nadat haar lobbywerk wereldkundig was geworden om opheldering gevraagd. Daarop heeft ze een brief gestuurd met haar uitleg, die door de Commissie werd bestudeerd.

Startups

Kroes reageerde in juli in Trouw dat haar gedrag binnen haar rol paste als het gezicht van StartupDelta, dat zich voor de overheid inzette voor een beter startupklimaat in Nederland. Of dat ook de uitleg is die ze heeft gegeven na het verzoek om meer informatie van de Commissie, is niet bekend.

Follow the Money vroeg de Commissie gisteren om de laatste stand van zaken en werd daarop doorverwezen naar het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, het Office Européen de la Lutte Antifraude (OLAF). Dat bevestigt dat het een onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van de beschuldigingen.

Het OLAF heeft naar aanleiding van de publicaties over de zogeheten Uber Files van het ICIJ informatie opgevraagd bij de Europese Commissie. Het antifraudebureau onthoudt zich verder van inhoudelijk commentaar op het onderzoek. Ook is niet bekend hoelang het onderzoek gaat duren, maar FTM weet dat dit soort onderzoeken gemiddeld twee jaar in beslag nemen.