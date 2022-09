Verstappen: 'Ik heb zin in Singapore, maar kampioen worden in Japan is leuker'

Er is nog een reden waarom Verstappen graag in Japan gekroond wil worden. Suzuka is het circuit van Red Bull Racings motorleverancier Honda. Hoewel de Japanse fabrikant formeel uit de Formule 1 is gestapt, is de krachtbron van de RB18 wel degelijk van Japanse makelij. De preparatie van de motoren ligt nog steeds in vertrouwde Honda-handen.

"Het is niet echt realistisch, dus ik denk niet dat het hier gaat gebeuren en hou er geen rekening mee. Ik heb geen haast. In Japan heb ik het waarschijnlijk wel zelf in de hand."

"De wereldtitel prolongeren in Japan is leuker. Om hier in Singapore kampioen te worden, heb ik veel geluk nodig. Ik moet sowieso winnen, mijn teamgenoot Sergio Pérez mag niet op het podium finishen en Charles Leclerc niet bij de eerste acht eindigen, of zo."

Max Verstappen kampt op het Marina Bay-circuit met een ongekend luxeprobleem. Zijn voorsprong in de WK-stand is zó astronomisch dat hij bij wijze van spreken kan kiezen waar hij de titel wil binnenslepen. De spanning is ver te zoeken.

De Grand Prix van Singapore begint zondagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

"Ik heb zin in Singapore, maar verheug me erg op Suzuka", zegt Verstappen. "We zijn door covid lang niet in Japan geweest en het is zo'n geweldige baan. Er liggen zo veel mooie persoonlijke herinneringen. Suzuka is de plek waar ik voor het eerst in een GP-weekend een F1-auto bestuurde. Een onvergetelijk moment."

"Het is mooi dat Suzuka de eerste realistische kans is om het WK te beslissen. Het is Honda's thuisrace en het zou heel veel betekenen om mijn titelprolongatie daar met de Japanners te vieren", zegt Verstappen, die vrijdag zijn 25ste verjaardag in Singapore viert.

Verstappen kan wel genieten van de eclatante succesreeks. De GP's in Hongarije en Spa-Francorchamps vindt hij hoogtepunten. "Races waarin ik niet voorin startte en toch won. Het lijkt misschien allemaal zo simpel, maar dat is het niet. Je moet in de eerste ronde zorgen dat je uit de problemen blijft. Ik was vooral bezig met ontwijken. Zorgen dat ik de auto heel hield. Dat is minder gemakkelijk dan het lijkt."

"Het zou natuurlijk leuk zijn als dat gebeurt, maar voor mij persoonlijk betekent dat niet zoveel. Natuurlijk is het heel lekker om in zo'n competitieve auto te zitten, maar de vorige races zijn voor mij al een gesloten boek. Ik focus op deze grand prix en zorg dat ik doe wat ik moet doen."

De Nederlander levert dit seizoen een ongekende prestatie: van de zestien grand prixs won hij er elf. Vijf races op rij is hij ongeslagen en de resterende vijf races na de avondrace in Singapore lijken gedegradeerd te worden tot pijlsnelle rondjes om de kerk. De Red Bull-rijder kan dit seizoen diverse records breken, maar dat boeit hem amper.

Dat de regerend kampioen zijn titelfeest het liefst nog uitstelt tot de volgende race betekent niet dat hij het in Singapore rustig aan gaat doen. "Als ik de helm opzet en in de auto stap, wil ik gewoon winnen. Dan eis ik van mezelf en het team het beste. Dat weet iedereen. In de cockpit denk ik maar aan één ding."

Terecht en verdiend of niet, zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton (Mercedes) noemt de vroege ontknoping van de titelstrijd slecht voor de sport. "Het is natuurlijk geweldig voor de winnende coureur, maar jammer voor de fans. Ik heb het zelf ook meegemaakt, bijvoorbeeld in Mexico. Dat was leuk, maar het is veel beter als alles in de laatste race wordt beslist. Hopelijk wordt het in 2023 spannender."

Verstappen kan zich deels in Hamiltons woorden vinden. "Je kunt er op twee manieren naar kijken. Natuurlijk geniet ik ook van duels met Ferrari en zou ik het mooi vinden als ze echt meededen in de titelstrijd. Maar het is ook erg prettig om kalm en rustig naar de titel toe te werken. Het is wel mooi dat ze veel beter zijn dan in voorgaande jaren. Dat had de Formule 1 nodig."

Ferrari's bescheiden wederopstanding kan niet verhullen dat Red Bull Racing dit seizoen heerst. Verstappen en de RB18 zijn een schier onverslaanbare combinatie van mens en machine.

'Team bijna perfect'

"Deze auto is een stuk sterker dan de auto van vorig jaar, zeker op zondagen als hij voor de race is afgesteld", beaamt Verstappen. "Dit seizoen is daarom niet te vergelijken met 2021. De auto rijdt en voelt heel anders dan vorig jaar, maar het is niet zo dat ik nu opeens een heel andere coureur ben."

Verstappen geeft zijn crew veel credits. "Ik denk dat het team dit jaar niet perfect, maar wel bijna perfect opereert. Het is een geweldige groep mensen. Bijna alles wat we afspreken, wordt vlekkeloos uitgevoerd. Dat maakt dit een heel speciaal seizoen, zeker omdat we bij de eerste races zoveel tegenslag hadden."

"Natuurlijk presteer ik zelf ook goed, maar daar ga ik pas echt van genieten als de laatste race erop zit. Dan kan ik terugkijken op wat we hebben neergezet."