Schiphol schrapt duizenden vluchten tot maart 2023

Schiphol laat tot eind maart 2023 minder passagiers vertrekken die in Nederland opstappen. In de vakantieweken zal het gaan om gemiddeld 50.000 personen, in de overige weken 46.000, dat is 13 procent minder dan voor corona. Schiphol zegt dat eind december zal worden bekeken of er vanaf eind januari "wellicht meer mogelijk is."

In een verklaring zegt de luchthaven dat het aanhouden van een maximum aantal reizigers noodzakelijk is. "We willen veiligheid van medewerkers en reizigers waarborgen en een betrouwbaarder luchthavenproces bieden."