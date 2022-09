Vanavond op tv: Nieuwe omgangsvormen Kamer? • Onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib • Liz Truss verdedigt zich

Waar ligt de grens in de Tweede Kamer?

De laatste tijd is de discussie over wat er wel en niet gezegd mag worden in de Tweede Kamer weer opgelaaid. Vooral nadat het voltallige kabinet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen wegliep na een insinuatie van FvD-leider Thierry Baudet. Hij suggereerde dat Sigrid Kaag zou zijn opgeleid aan een spionnencollege. Het was niet de eerste keer dat Kamerleden zich niet aan de geldende omgangsvormen houden. Vandaag praat de Kamer over een aanpassing van de regels.