Brabantse postbode geeft het op: kaartje na 40 jaar retour afzender

Veertig jaar was de ansichtkaart onderweg, maar nooit kwam hij aan. Nu geeft de postbode het op. Het kaartje is terugbezorgd op het adres waar het in de jaren tachtig in een brievenbus werd gestopt: een camping in het Brabantse Hoeven.

"Onbestelbaar vanwege incompleet/ongeldig adres", staat er op een sticker op het niet-bezorgde kaartje. Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de bewuste kaart. Zo weet niemand waar die veertig jaar lang was.

Wat wel vaststaat is dat Jan, Veronica en Matthijs zo'n veertig jaar geleden vakantie vierden op Camping Hoeven, nu bekend als Molecaten Park Bosbad Hoeven. Ze schreven een ansichtkaart aan Ludwina en Piet in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep met een kort en bondig: 'Groetjes!'

Groene oldtimer

Een collage met vijf foto's van hoe de camping er toen uitzag. Een sfeervol kiekje toont een stacaravan en een groene (inmiddels) oldtimer voor de slagboom bij het toegangsgebouw.

De kaart was keurig gefrankeerd met een postzegel van 45 cent (uit de serie Bezetting en Bevrijding) en voorzien van een datumstempel van het toenmalige postsorteercentrum in Roosendaal.

Deze week werd de kaart zonder verdere uitleg terugbezorgd in Hoeven. Niemand die weet of de kaart al die tijd in een jutezak heeft gezeten of uit een al lang niet meer gebruikt vakje in een sorteercentrum is gevallen. Bij Bosbad Hoeven hebben ze ook geen idee wat er precies is gebeurd of wat ze met het kaartje aan moeten.

Een hype

Toch is dat (nog) niet het einde van het verhaal. Volgens Omroep Brabant is op sociale media een speurtocht ontstaan naar de mensen voor wie de ansichtkaart was bestemd.

Tal van mensen speuren naar de afzenders Jan, Veronica en Matthijs. En natuurlijk naar Ludwina en Piet die ooit in Nieuw-Vennep woonden. Wie weet, komt de ansichtkaart dan toch nog terecht op de juiste bestemming.