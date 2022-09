Amnesty: Facebook verergerde geweld tegen Rohingya, schadevergoeding nodig

Meta, het moederbederijf van Facebook, is volgens Amnesty International medeverantwoordelijk voor de geweldsuitbarsting tegen Rohingya in Myanmar. De honderdduizenden gevluchte mensen van deze moslimminderheid die sinds 2017 vluchtten hebben recht op schadevergoeding, schrijft de hulporganisatie in een rapport.

Ondanks talloze waarschuwingen greep het Amerikaanse techbedrijf niet in tegen online haat jegens Rohingya op zijn platform, concludeert Amnesty. In het rapport staat dat Meta juist actief de oproepen tot geweld heeft verspreid via zijn algoritmes en dat dit uiteindelijk heeft geleid tot wat de VS onlangs bestempelde als genocide.

In 2017 werden zo'n 700.000 Rohingya verjaagd uit het Zuidoost-Aziatische land. Het Myanmarese leger heeft volgens schattingen bij die acties rond de 10.000 burgers gedood. In buurland Bangladesh zitten nu zo'n 900.000 Rohingya in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld.

'Echokamer van haat'

"Terwijl het Myanmarese leger misdaden tegen de menselijkheid pleegde tegen de Rohingya, verdiende Meta geld aan de echokamer van haat", zegt Amnesty-chef Agnès Callamard. Het rapport is gebaseerd op interviews met vluchtelingen, voormalige Meta-medewerkers, onderzoekers en activisten.

Amnesty maakte ook gebruik van de onthullingen door Facebook-klokkenluider Frances Haugen. Zij noemde de vervolging van de Rohingya in Myanmar een van de ergste voorbeelden waar het systeem van Facebook toe kan leiden. Want de algoritmes zijn zo gemaakt dat het haatzaaierij en politieke onrust versterkt, omdat dit de meeste aandacht trekt van bezoekers.

De VN concludeerde eerder al dat Facebook een cruciale rol heeft gespeeld in de aanloop naar het bloedbad. Het platform werd zo veel gebruikt in Myanmar dat het vrijwel synoniem stond voor het internet zelf.

In dit rapport gaat Amnesty een stap verder door te stellen dat het techbedrijf wist, of op zijn minst had moeten weten dat zijn algoritmes geweld tegen de minderheid aanwakkert.

Hulp bij vervolging militair regime

Meta gaat in een reactie niet in op de aantijgingen van Amnesty. Wel staat in de verklaring dat het bedrijf op diverse manieren helpt om het militaire regime van Myanmar te vervolgen voor de misdaden tegen de Rohingya, bijvoorbeeld door het delen van data. Ook wordt feedback van burgers en organisaties gebruikt om de veiligheid van het platform te vergroten, zegt het bedrijf.

Facebook zei in 2018 dat het "te traag" had gereageerd om haatzaaien te voorkomen en het delen van verkeerde informatie op het eigen platform te stoppen. Een deel van het probleem is dat er veel meer Engelstalige moderatoren zijn dan voor andere talen, waardoor discriminatie en aansporing tot geweld veel minder snel wordt opgespoord in bijvoorbeeld het Birmees.

Sindsdien heeft het bedrijf naar eigen zeggen diverse stappen gezet om het probleem aan te pakken. Zo is het militaire regime verbannen van het platform.

Systeem nog altijd lek

Waterdicht is het systeem niet, meldde een mensenrechtenorganisatie eerder dit jaar. Global Witness had als proef acht betaalde advertenties ingediend bij Facebook, allemaal met haatzaaiende teksten gericht tegen Rohingya. Ze werden volgens de organisatie allemaal goedgekeurd. Daaruit concludeert Global Witness dat het problemen nog lang niet is verholpen.

Eind vorig jaar spanden Rohingya-vluchtelingen al een rechtszaak aan tegen Facebook. Ze eisten 150 miljard dollar vanwege het 'faciliteren van genocide' door het techbedrijf. Experts hadden toen twijfels over de kans op slagen van deze rechtszaak.